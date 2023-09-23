Черкаський клуб почав нове життя з Олегом Дулубом – перша перемога, 2 поєдинки без поразок. Кияни ж після вильоту з єврокубів у вражаючому стилі розправилися з Ворсклою. Матч, як і онлайн-трансляція ЛНЗ – Динамо на "Футбол 24", стартував о 13:00. Розкішний Бражко спочатку динамічно закидає на правий фланг, створюючи передумови для вільної зони, якими ледь не скористалися Караваєв і Ярмоленко (відпустив м'яч, але заробив кутовий). На 1 хвилині він же першим спробував пробити, Діалло (головний сюрприз у старті!) на добиванні слабко вистрілив у бік Пенькова. А на 3 хвилині метрів з 35 опорник киян вгатив точно під ліву стієчку.

ЛНЗ – Динамо: склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Господарі відповіли двома атаками імені Пасіча. Спершу Геннадій втік лівим флангом, змістився у центр і завдав першого удару ЛНЗ хвилині на 8. А згодом після втрати гостей миттєво перевів діагональним пасом на хід Хобленку. Попов не встигав покрити забіг швидкісного вихованця київського клубу, але удару мінімально забракло влучності. Луческу дуже емоційно реагує на епізод, в якому захист його команди відіграли аж надто легко. Діалло після скидання Буяльського пробиває – воротар на місці.

Ярмоленко накручує по 2-3 суперники, Андрієвський проривається у штрафний, серія рикошетів і кутовий. VAR двічі за 17 стартових хвилин перевірив, чи не було пенальті на користь Динамо. Все чисто. І третій удар черкащан прийшов зусиллями Пасіча, який бахнув здалеку над воротами. Активний Діалло заробив стандарт, який розіграв закиданням Андрієвський. Ярмоленко відгукнувся і акробатичним трюком закидав на дальню стійку, де Біловар зовсім трохи не встиг замкнути.

Андрієвський з кутового вирізав на дугу, звідки Бражко вже не вперше намагається пробити. Снаряд після блоку захисника відскочив до Ярмоленка, який мінімально схибив, цілячись у лівий нижній кут. Діалло класно запресингував Наумця на чужій половині, а ось Андрієвський ситуацію не розвинув, віддавши в зону, яку і не обороняв, і не атакував ніхто. Дулуб уже на 35 хвилині замінив капітана. Центрбек Лопирьонок, який дуже важко виглядав ці пів години, поступився місцем на полі атакувальному хаву Бойку.

Перший удар ЛНЗ стався на 36-й. Хобленко ліворуч виграв володіння і віддав у центр. Денис Олійник, екс-гравець збірної України, з межі штрафного перевірив реакцію Бущана. Наумець по дузі закручував під поперечину. Знову голкіпер Динамо тягне. За ударами в першів 40 хвилин 7:9, за влучаннями у площину також веде Київ (2:4), однак черкащани підбираються потрохи. І знову цей вихованець Динамо загострює праворуч. Наумець розхитав фінтами Діалло та Бражка, але не влучив у ближній кут.

Друга половина стартує з чергового пасу Пасіча під удар. Норенков увірвався до штрафного – Бущан кулаками, вже присідаючи, з проблемами парирував на кутовий. ЛНЗ навіть м'яч відібрало, дуже впевнено почувається команда Дулуба. Ярмоленко спробував намалювати пенальті після закидання Буяльського. Кожного гравця Динамо в атаці чекає подвоєння, а то й потроєння суперників, тому й важкувато. Ніби й вдається у штрафний заходити, але ж далі навколо всі чужі, який банально забагато. Дулуб готує потрійну заміну вже на 57 хвилині.

Багато дальніх ударів у черкащан, є і ще одне влучання у площину воріт (Хобленко), але гостроти не так і багато з цього. І тут після банального прострілу з правого флангу на протилежний Караваєв не розрахував відскок, підігравши собі рукою. Віталій Бойчук на 61 хвилині отримав подарунок у вигляді пенальті, легко розвівши голкіпера і м'яч по різних кутках. Волошин, Беніто та Сирота замінили Діалло, Ваната і Попова на 64 хвилині. Шестакова, Прядун і Тищенко дали відпочити Пасічу, Хобленку та Олійнику, в якого була жовта і перед тим дуже різкий підкат проти Дубінчака.

ЛНЗ вмикає швидкості і намагається тиснути попереду, хоча й без особливої гостроти. Масований атакувальний тиск Динамо змушує розсипатися оборонні порядки ЛНЗ. Утворюється простір для Беніто, Дубінчак прострілює трохи не туди. Після стандарту боротьба за підбір, вільні партнери ліворуч, але Сирота головою лупить на правий напівфланг. Буяльський розводить руками, але нема що бідкатися. Караваєв котить трохи назад, де Бражко розкриває зону пасом з носка, а Ярмоленко прибирає під ліву і впевнено прошиває голкіпера.

Розкішну атаку почав Бущан, а розвинув Дубінчак скиданням головою на хід Волошину. Лівий захисник гостей відразу ж забігає, Волошин це відчуває і кидає на хід. Як підсумок, Муравський грубо врізається в ногу Дубінчака. Буяльський на 77 хвилині впевнено реалізовує пенальті. Беніто обійшов по черзі Калюжного, Муравського і Селіна – Пеньков потягнув удар метрів з 20. Малиш (дебютант в офіційних матчах) і Рамадані на 82 хвилині замінили Дубінчака з Андрієвським.

Яку ж розкішну стіночку з Буяльським запоров Волошин. Тут Муравський дещо виправився, встигнувши підставити ногу, що допомогло воротарю. Прядун знову забиває після заміни. Малиш дозволив спокійно подати Норенкову, Біловар крив геть вільну від усіх зону, Караваєв не накрив опонента, Прядун замкнув. Менш ніж за 100 секунд Волошин після пасу Беніто відновив статус-кво – 2:4. Відзначаємо закидання Караваєва з лівого флангу, куди перейшов Сашко, і тонкий передасист Буяльського.