"Я хочу, щоб хлопці грали в футбол, а не за гомілкостопами ганялися. Кополовця ніхто не знає як футболіста.

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Я не люблю, коли луплять по ногах. Для того щоб розбігтися і вдарити в підкаті – мізків не треба", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, раніше між екс-футболістами виникла заочна дискусія: Леоненко заявив, що "такі, як Кополовець, не повинні навіть підходити до стадіону", на що Михайло не менш експресивно відреагував.

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