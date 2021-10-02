"Футбол 24" знайомить вас з Іриною Рачинською, яка працює асистентом арбітра на матчах чемпіонату України серед команд U-19.

Прізвище Рачинська в нашому футболі є доволі відомим. У 2000-х Наталія Рачинська стала першою в історії елітного дивізіону України жінкою-асистентом арбітра. Вона обслуговувала матчі чемпіонату України, фінал Кубка і поєдинок за Суперкубок, працювала на жіночому фіналі ЛЧ 2013/14 та вирішальному поєдинку чемпіонату світу серед жінок у 2015-му. Закінчила кар'єру арбітра в 2017 році, досягнувши граничного віку для рефері.

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Але зараз у неї є наступниця з таким же прізвищем. Ірина Рачинська працює асистентом рефері у чемпіонаті України U-19, але сподівається перейти на щабель вище і попрацювати в елітному дивізіоні українського футболу.

Попри однакові прізвища, Ірина та Наталія Рачинські не є родичами. Натомість арбітриню, яка народилася в Чернівцях, багато хто порівнює з її знаменитою землячкою – зіркою Голлівуду Мілою Куніс. 38-річна актриса теж є уродженкою столиці Буковини, а Рачинська та зірка кінематографу дійсно чимось схожі.

"Футбол – це вже як сенс життя для мене, адже я кожен день проживаю з думкою про нього. У вільний від суддівства час їжджу переглядати матчі, дивлюся УПЛ та інші чемпіонати. Це вже більше, ніж робота чи хобі, це вже десь у серці.

Чи доводиться чути незадоволення вболівальників? Інколи чуєш якісь вигуки на задньому плані, нецензурні вислови на свою адресу, але з часом навчилася від цього абстрагуватися, адже це тільки заважає працювати", – вважає дівчина.

Ірина Рачинська активно веде Instagram, регулярно підкидаючі прихильникам свіженькі фото – і не лише з футбольних полів. Водночас, вона не забуває про освіту. Зокрема, 24-річна арбітриня закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича з червоним дипломом.

Окрім футболу, дівчина любить тварин. Зокрема, у неї є цуценя породи самоїд, яке Ірина завела два місяці тому. Аймі (саме так звуть чотирилапу) навіть має власну сторінку в Instagram.

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