Під час обговорення у студії матчу Рух – Динамо Віктор Леоненко порівняв Михайла Кополовця з півзахисником львів'ян Ярославом Мартинюком і сказав, що такі, як Кополовець не повинні навіть підходити до стадіону. Колишній спортдиректор Миная не забарився з відповіддю.

"Я взагалі цієї людини не сприймаю. Це дивак, який просто сидить і отримує бабки. Якщо порівнювати мене з ним, я за свої коментарі ніколи в житті не брав грошей. А він сидить на зарплаті у Шахтаря і розповідає нам про футбол. Ви краще його пошліть, хай сходить і вип'є сто грам горілки. Когось опускати я не буду. Це він там сидить, п'яна морда, і постійно ображає футболістів.

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Ми особисто не знайомі, але коли я був ще у дублі Закарпаття, то Леоненка там тверезим не бачив. Він закінчував свою кар'єру в Ужгороді, коли там були Маковський і Калітвінцев. І я, молодий футболіст, мені тоді 16 років було, бачив, як він себе веде. Тверезим ніколи його не бачив, завжди напівп'яний ходив. Футболіст він був розкішний, тут без розмов. Але як людина – слизький і гнилий. Я не сприймаю таких людей, які так ображають футболістів.

Він – ніякий приклад для гравців. Подивіться на його пику, постійно напівп'яний і опухлий. І це він мені буде говорити, що мене не можна підпускати? Те, що він футболістом був 40 років тому – це вже історія. Мене це не цікавить. Його тримають на телеканалі, тому що він просто клоун у футболі. Цей дивак багато футболістів ображав.

Якщо він такий сильний експерт, б***ь, чого він тоді не прийме команду? Вже сто років сидить там напівп'яний на зарплаті і розповідає нам, як в футбол грати. Це вже позавчорашній день. Експерт, б***ь. Там ще пару таких, як він, є. Це дивак, який продався за шахтарські бабки і отримує гроші, б***ь, за свої коментарі. Я ніколи не отримував гроші за свої коментарі, тому у мене максимальна свобода слова", – сказав Кополовець у коментарі FanDay.

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