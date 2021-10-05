"Я хочу, чтобы ребята играли в футбол, а не за голеностопами гонялись. Кополовца никто не знает как футболиста.

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Я не люблю, когда бьют по ногам. Для того чтобы разбежаться и ударить в подкате – мозгов не надо", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, ранее между экс-футболистами возникла заочная дискуссия: Леоненко заявил, что "такие как Кополовец не должны даже подходить к стадиону", на что Михаил не менее экспрессивно отреагировал.

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