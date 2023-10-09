"Якщо Динамо хоче боротися за звання чемпіона, воно мусить розв'язувати свої проблеми. Не можна сказати, що Сирота чи Попов – погані захисники. Один чемпіон світу, інший на молодіжному рівні добивався значних результатів. Тобто, кваліфікація цих захисників досить висока. Чому команда так багато пропускає, це вже питання до тренерського штабу. Десь потрібно більше попрацювати над командними діями в обороні.

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Важко переоцінити роль Ярмоленка в команді. Він повернувся для того, щоб здобути чемпіонство. Про це відкрито говорив і він, і президент клубу. Дійсно, це втрата, тому що Ярмоленко – це індивідуально сильний гравець, який може взяти гру на себе, як це було, коли команда грала внічию. Його не вистачає", – поділився Кобін у коментарі Telegram-каналу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Динамо несподівано програло Поліссю (2:3), пропустивши два голи у більшості.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ