"Если Динамо хочет бороться за звание чемпиона, оно должно решать свои проблемы. Нельзя сказать, что Сирота или Попов – плохие защитники. Один чемпион мира, другой на молодежном уровне добивался значительных результатов. То есть, квалификация этих защитников достаточно высока. Почему команда так много пропускает, это уже вопрос к тренерскому штабу. Где-то нужно больше поработать над командными действиями в обороне.

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Трудно переоценить роль Ярмоленко в команде. Он вернулся для того, чтобы добыть чемпионство. Об этом открыто говорил и он, и президент клуба. Действительно, это потеря, потому что Ярмоленко – это индивидуально сильный игрок, который может взять игру на себя, как это было, когда команда играла вничью. Его не хватает", – поделился Кобин в комментарии Telegram-каналу УПЛ ТБ.

Напомним, что Динамо неожиданно проиграло Полесью (2:3), пропустив два гола в большинстве.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ