Екс-захисник "біло-синіх" Олександр Головко зізнався, що хотів би спробувати себе у колишній команді на посаді тренера.

"Чи бачу я себе через якийсь час тренером Динамо? Може бути й так, чому ні.

"Не думаю, що є якісь гроші, які змусять мене повернутися у Київ": екс-зірка Динамо пригадав період виступів в Україні

Зараз я працюю в Діназі, але все може бути. Я б 100% погодився очолити Динамо", – сказав Головко у програмі "Мамахихотала".

Нагадаємо, у складі Динамо Олександр провів 186 поєдинків, в яких забив шість голів. Після завершення кар'єри гравця працював зі збірними України різних вікових категорій – від U-17 до U-21. На клубному рівні очолював Кремінь та Діназ (команда з Вишгорода під його керівництвом нині йде сьомою у групі Б Першої ліги).

Перша ліга: Вікторія ще більше відстала від Інгульця, камбек Гірник-Спорту з ФСК Маріуполь