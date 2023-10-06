Динамо важко стартувало, але ефектно забило

Кияни у випадку перемоги в Житомирі піднялись би аж на першу позицію, однак це було "завдання із зірочкою". Справа навіть не у тому, що оборона Полісся входить у топ-4 УПЛ – більшу тривогу у фанів Динамо викликала необхідність зламувати цей блок без Ярмоленка. Травмованого Андрія на правому фланзі прогнозовано замінив Караваєв.

Крім того, в останніх матчах середнячки й аутсайдери здорово пресингували "біло-синіх". Полісся теж розпочало з інтенсивного тиску при роботі без м'яча – і знову це вилилось у колосальні проблеми для гранда. Підопічні Мірчі Луческу майже не могли перетнути центр поля, а команда Юрія Калітвінцева відбирала м'ячі й контратакувала. Зокрема, вже на 2-й хвилині Козак пробив з правого кута штрафного повз ближню стійку.

Втім, як тільки Динамо вдалося вирватись на простір, стався гол. Він прилетів на 4-й хвилині, причому кияни забили красиво. Андрієвський з центру закинув м'яч на правий край карного майданчика, а Волошин прийняв пас і почав обходити Бойка. Ден спробував загнати Назара в кут, однак вінгер віддав пас п'яткою під удар Буяльському в порожні – 0:1! Знову відзначаємо своєчасність вривань Віталія у штрафний.

Провальний перший тайм "біло-синіх". Без Ярмоленка гра стає значно гіршою

На цьому позитив для Динамо завершився. Небезпечних моментів до перерви команда вже не створювала, та і загалом кияни провели лишень три удари по воротах. Підопічні Мірчі Луческу допускали забагато браку при роботі з м'ячем, а особливо в очі впадала слабкість правого флангу – взаємодія Тимчика й Караваєва виглядала відверто слабко.

"Біло-синім" критично бракувало інтелекту в епізодах. Два Олександри на правому фланзі не здатні дати того ж рівня креативу, що і Ярмоленко – Андрій є лідером УПЛ за кількістю пасів у район штрафного й має найвищий середній xG у команді. Крім того, він створював додатковий канал для виходу з оборони в атаку, відкриваючись у центрі. У Житомирі опускатись туди змушений був Ванат, який виконував цю роботу непогано, однак це обмежувало кількість варіантів на чужій третині.

Як наслідок, Полісся оборонялось впевнено, а матч вже у середині першого тайму став нудним. Команда Юрія Калітвінцева статистично слабенька у створенні моментів – втім, їй пощастило зрівняти рахунок вже на 15-й хвилині зусиллями Крушинського.

Той прийняв м'яч у центральній зоні перед штрафним і бахнув у правий верхній кут, а Бущан не виручив. Лишень зачепив сферу кінчиками пальців. 1:1!

Якщо поглянути на статистику першого тайму, то може здатись, ніби Полісся після цього розірвало Динамо. Господарі провели 10 ударів, 5 разів влучивши у площину. Моментів дійсно вистачало, однак їхня організація була максимально простою й навіть дещо випадковою. Захисники киян зробили для їхньої появи більше, ніж підопічні Юрія Калітвінцева.

Нічним жахом гостей став Макуана. На 31-й хвилині він отримав передачу за спину Тимчику й протиснув Дячука на дриблінгу, увірвавшись на лівий край штрафного – залишилось тільки переграти Бущана з гострого кута, але не вдалося. На 45+2-й же Бені нав'язав боротьбу Тимчику, змусивши його помилитись – Олександр фактично скинув йому м'яч під вихід віч-на-віч. Бущан врятував і тут.

Крім цього, слід згадати небезпечний крос з правого флангу у воротарський майданчик, який мав замикати Макуана. Бущан встиг вибити м'яч кулаками. Також була подача з кутового, після якого Кушніренко пробив головою з відскоком від газону – сфера перелетіла через поперечку. Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Полісся жахливо стартувало у другому таймі. Все йшло до виносу господарів

Житомиряни дорого заплатили за своє марнотратство. На перших же хвилинах другого тайму динамівці заробили пенальті за фол Морозка – той потягнув Ваната у власному штрафному, не давши завдати удар після пасу від Волошина. Євген ще й жовту картку за цей фол отримав.

Віталій Романов вказав на "позначку", а Буяльський пробив у лівий нижній. Бойко вгадав кут, але не дістав. 1:2!

Ще через три хвилини Динамо мало закривати гру внаслідок шикарної атаки, яку розігнав Волошин. Назар відібрав м'яч у Танковського й віддав передачу у штрафний на Ваната, той скинув сферу Буяльському, а Віталій перевів вправо на Караваєва – Олександр же завдав удар. Постріл накрили, однак рикошет полетів у дальній кут. Бойко парирував.

А ще через сім хвилин Полісся залишилось у меншості – Морозко зірвав атаку "біло-синіх" і отримав другу жовту. Катастрофа... Здавалося, що зараз гості влаштують розгром.

Калітвінцев перевертає гру однією заміною

Попри втрату захисника, коуч Полісся вирішив освіжити атаку. Замість Аріельсона на 60-й хвилині вийшов Будківський, який вже на 62-й заробив штрафний недалеко від воріт киян. Смоляков пробив з нього під праву стійку – Бущан врятував Динамо!

А ще за дві хвилини рахунок зрівнявся. Будківський зачепився за подачу з кутового й пробив з розвороту, а м'яч рикошетом від Бражка залетів у сітку – 2:2! На 70-й же Пилип допоміг шокувати киян, взявши участь у третьому голі Полісся!

Його розпочав Макуана, який змістився з флангу й виконав проникний пас в центр штрафного. Будківський поставив корпус Сироті – Олександр все ж зміг вибити м'яч з-під ніг "Гуллівера", однак замість порятунку вийшла скидка Козаку. 3:2!

І знову ж таки – не сказати, що житомиряни весь цей час чинили фантастичний тиск, однак Динамо явно не контролювало хід зустрічі. Це трапляється з "біло-синіми" регулярно – домінуючи й забиваючи на старті, підопічні Мірчі Луческу вимикаються посеред тайму, починають припускатися помилок на власній половині й зрештою пропускають гол.

Динамо тиснуло, але без просування в штрафний. Навіть Мірча взбісився

За кілька хвилин до третього пропущеного тренерський штаб Динамо провів подвійну заміну. Тимчик і Волошин покинули поле, а Беніто та Кабаєв зайшли. Втім, особливого зиску в атаці цей хід не приніс. Кияни протягом останніх 25 хвилин ніби й володіли м'ячем, однак без входу в штрафний.

Гостям довелося завершувати атаки дальніми ударами. На 72-й хвилині ця тактика навіть могла вигоріти – Андрієвський наважився на лонгшот метрів з 30-ти, влучивши у праву стійку. Його ж постріл на 75-й заблокував Беніто, а Ванат на 78-й поцілив у захисника. Аж на 86-й хвилині вдалося налякати фанів на стадіоні у Житомирі, однак удар Ваната метрів з 20-ти пролетів над поперечкою.

А у компенсований час Караваєв добив своє провальне враження, високо піднявши ногу й влучивши у голову Смолякову. Чиста червона картка!

Поки Віталій Романов переглядав цей епізод, камери вихопили емоційний спіч Мірчі Луческу. Тренер комусь кричав: "Нєт лінії передач! Как он может контроліровать мяч?" – це красномовний вердикт для позиційного наступу Динамо.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Полісся з рахунком 3:2. Житомиряни не просто прибили гранда, а й вийшли на перше місце в турнірній таблиці. Браво!

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