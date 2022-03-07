Виродки Путіна продовжують відкривати вогонь по мирних українцях, які намагаються здійснити евакуацію з найгарячіших точок батьківщини. Капітан збірної Польщі Каміль Глік не стримав праведного гніву, побачивши наслідки нового розстрілу з боку росіян.

Напередодні українська влада вчергове намагалася евакуювати людей, які стали заручниками людиноненависницької політики Путіна і його посіпак, що вміють воювати виключно з беззбройними людьми. Однак російська окупаційна армія не зважає на будь-які жертви, намагаючись знищити Україну. Так, в місті Ірпінь нелюди розстріляли цілу сім'ю людей. Мати з дітьми загинули на місці.

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Директор польського спортивного каналу опублікував фото чергових жертв режиму Путіна. "Сім'я намагається вибратися з Ірпеня. Троє дітей загинули, у батька промацується пульс. Дозвольте йому піти, його життя більше не має сенсу. Скільки ще таких фото, скільки драм, скільки зла, скільки варварства? Я вже знаю, що не засну", – написав Міхал Колоджєйчик. Pierdoleni bandyci!! atfu wam w ryj! — Kamil Glik (@kamilglik25) March 6, 2022

"Йо*ані бандити, тьфу вам у писок!" – прокоментував приголомшливі кадри 34-річний захисник Беневенто. Позицію Гліка підтримали інші польські журналісти.

Американським кореспондентам вдалося зафіксувати сам момент злочину.

Russia continues to destroy civilians in Irpin.



Video was sent by the eyewitnesses pic.twitter.com/VgmCjQNMbH — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 6, 2022

Нагадаємо, Польща відмовилася грати з Росією матч плей-офф відбору ЧС-2022 ще після перших днів нападу путінських вбивць на Україну. За прикладом наших сусідів згодом пішли й інші країни. І європейська, і світова футбольні асоціації дискваліфікували країну-агресора зі всіх змагань. Проте ФІФА насправді досі не викинула росіян з кваліфікації, все ще намагаючись знайти обхідні шляхи.

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