Ублюдки Путина продолжают открывать огонь по мирным украинцам, которые пытаются осуществить эвакуацию из самых горячих точек родины. Капитан сборной Польши Камиль Глик не сдержал праведного гнева, увидев последствия нового расстрела со стороны россиян.

Накануне украинские власти в очередной раз пытались эвакуировать людей, ставших заложниками человеконенавистнической политики Путина и его пособников, умеющих воевать исключительно с безоружными людьми. Однако российская оккупационная армия не считается с какими-либо жертвами, пытаясь уничтожить Украину. Так, в городе Ирпень изверги расстреляли целую семью людей. Мать и дети погибли на месте.

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Директор польского спортивного канала опубликовал фото очередных жертв Путина. "Семья пытается выбраться из Ирпеня. Трое детей погибли, у отца прощупывается пульс. Позвольте ему уйти, его жизнь больше не имеет смысла. Сколько еще таких фото, сколько драм, сколько зла, сколько варварства? Я уже знаю, что не усну", – написал Михал Колоджейчик. Pierdoleni bandyci!! atfu wam w ryj! — Kamil Glik (@kamilglik25) March 6, 2022

"Йо*аные бандиты, тьфу вам в морду!" – прокомментировал ошеломляющие кадры 34-летний защитник Беневенто. Позицию Глика поддержали другие польские журналисты.

Американским корреспондентам удалось снять сам момент преступления.

Russia continues to destroy civilians in Irpin.



Video was sent by the eyewitnesses pic.twitter.com/VgmCjQNMbH — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 6, 2022

Напомним, Польша отказалась играть с Россией матч плей-офф отбора ЧМ-2022 еще после первых дней нападения путинских убийц на Украину. По примеру наших соседей затем последовали и другие страны. И европейская, и мировая футбольные ассоциации дисквалифицировали страну-агрессора со всех соревнований. Однако ФИФА на самом деле не выбросила россиян из квалификации, до сих пор пытаясь найти обходные пути.

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