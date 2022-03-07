Керівний орган світового футболу продовжує вести подвійну гру стосовно відсторонення збірної Росії від вирішальних матчів кваліфікації на Мундіаль у Катарі.

Польща ще може зіграти з Росією / Getty Images

Нещодавно ФІФА та УЄФА дискваліфікували всі російські команди від участі у міжнародних змаганнях. Московський Спартак не зіграє з РБ Лейпциг у 1/8 фіналу Ліги Європи, а збірна Росії не зможе протистояти Польщі у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

ФІФА та УЄФА офіційно виключили Росію та її клуби з усіх змагань

Щоправда, не виключено, що національні команди таки зіграють. Росіяни подали скаргу в CAS у Лозанну, а ФІФА скористалася можливістю затягнути час, досі не оголосивши фінального рішення щодо матчу Росія – Польща. Можливо, ця гра відбудеться у червні. Про це повідомив журналіст Себастьян Сташевскі у Twitter.

На офіційному сайті УЄФА навпроти поєдинку РБ Лейпциг – Спартак стоїть примітка "скасований". Водночас на сторінці ФІФА матч Росія – Польща, який мав відбутися 24 березня, наразі вказаний як "перенесений".

Нагадаємо, раніше збірні Польщі, Швеції, Чехії, а також низка інших європейських національних команд відмовилися грати з Росією після початку війни в Україні.

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