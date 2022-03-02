"Ми, футбольні журнали Європи, спустошені та шоковані новинами з України. Ми засуджуємо цей жорстокий акт війни російського лідера Воладіміра Путіна, спрямований на суверенну державу. Ця атака принесла неймовірні страждання людям зі Львова, Харкова, Одеси та Києва. Ми хочемо висловити нашу солідарність Україні, яка, сподіваємося, скоро знову зможе жити у мирі.

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Лише 10 років тому уся Європа зібралася в Україні на святі футболу під час Євро-2012. Неймовірно, що сьогодні неподалік стадіонів танки рухаються вулицями і ведуть вогонь по мирних мешканцях.

Міжнародний футбол має зайняти певну позицію, і це вже частково зроблено. Для нас очевидно: ми очікуємо, що клуби та асоціації перестануть співпрацювати з компаніями, прибуток яких забезпечує агресивна та нелюдська політична стратегія керівництва Росії. Ми віримо в загальну силу прав людини, суверенітет народу та в демократію. Ми віримо у футбол, який об'єднує людей", – йдеться у зверненні.

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