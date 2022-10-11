Ліон, Цюріх, ВБА, Брест, СПАЛ, Штутгарт і Верона позбулися своїх наставників.

9, 10 та 11 жовтня стали днями аномально великої кількості тренерських відставок. Цюріх звільнив екс-тренера збірної Австрії Франка Фоду, який перемагав Україну на Євро-2020; ВБА звільнив Стіва Брюса; Ліон - Петера Боша; Брест – Мішеля Дер Закаряна; СПАЛ - Роберто Вентурато; Штутгарт - Пеллегріно Матараццо; Верона - Габріеле Чоффі.

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Згідно з Bild, керівництво Штутгарта серед кандидатів на посаду головного тренера розглядає Доменіко Тедеско, Аді Хюттера, Себастьяна Хенесса, Херардо Сеоані та Петера Боша.

ВБА та Верона також перебувають у пошуках нових тренерів.

Цюріх призначив головним тренером екс-наставника Мітьюлланда Бо Хенріксена; СПАЛ запросив Даніеле Де Россі; Брест зробив ставку на недосвідчену легенду клубу Брюно Груджі; Ліон тепер знаходиться під керуванням Лорана Блана.

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