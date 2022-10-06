Андалусійці офіційно підтвердили відставку 56-річного фахівця. Прес-реліз з'явився буквально через 20 хвилин після розгромної поразки від Борусії Д в Лізі чемпіонів.

Лопетегі має попередню домовленість із клубом АПЛ

Лопетегі очолив Севілью влітку 2019 року. Під його керівництвом команда виграла ЛЄ 2019/20 і тричі поспіль фінішувала четвертою в Прімері. Втім, початок нинішньої кампанії склався жахливо – місце поблизу зони вильоту в чемпіонаті та жалюгідне очко за 3 тури ЛЧ.

Наступним тренером Севільї повинен стати аргентинець Хорхе Сампаолі, який вже працював з командою у сезоні 2016/17.

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