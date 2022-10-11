Лион, Цюрих, ВБА, Брест, СПАЛ, Штутгарт и Верона избавились от своих наставников.

9, 10 и 11 октября стали днями аномально большого количества тренерских отставок. Цюрих уволил экс-тренера сборной Австрии Франко Фоду, который побеждал Украину на Евро-2020; ВБА уволил Стива Брюса; Лион – Петера Боша; Брест – Мишеля Дер Закаряна; СПАЛ – Роберто Вентурато; Штутгарт – Пеллегрино Матараццо; Верона – Габриэле Чоффи.

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Согласно Bild, руководство Штутгарта среди кандидатов на должность главного тренера рассматривает Доменико Тедеско, Ади Хюттера, Себастьяна Хенесса, Херардо Сеоане и Петера Боша.

ВБА и Верона также находятся в поисках новых тренеров.

Цюрих назначил главным тренером экс-наставника Митьюлланда Бо Хенриксена; СПАЛ пригласил Даниэле Де Росси; Брест сделал ставку на неопытного легенду клуба Брюно Груджи; Лион теперь находится под управлением Лорана Блана.

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