Головного тренера Вест Бромвіч Альбіона Стіва Брюса було відправлено у відставку в понеділок, 10 жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Найкращий тренер Англії-2019 втратив роботу в клубі Чемпіоншипу

61-річний фахівець втратив свою посаду після того, як ВБА зіграв удома внічию з Лутоном (0:0). Цей результат не дозволив команді залишити зону вильоту. Наразі "дрозди" посідають 22-е місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу. Це найнижча позиція команди в лізі більш ніж за 20 років.

Тимчасовим тренером Вест Брома було призначено Річарда Біла, який до цього керував молодіжною командою U-21.

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