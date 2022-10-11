СПАЛ на офіційних ресурсах оголосив про призначення 39-річного фахівця головним тренером першої команди. Контракт розрахований до літа 2024 року.

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Раніше була інформація, що Де Россі нібито міг очолити Палермо чи Беневенто, але перемовини були безуспішними. Тренерський досвід Даніеле невеликий – лише кілька місяців він входив до тренерського штабу збірної Італії під керівництвом Роберто Манчіні.

СПАЛ не надто вдало розпочав сезон Серії В, через що розташувався у трьох пунктах від зони вильоту. Дебют фахівця відбудеться у суботу, 15 жовтня, у матчі проти Чіттаделли. У Кубку Італії "біло-блакитні" зустрінуться з Дженоа, переможець дуелі вийде на Рому, легендою якої є Де Россі.

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