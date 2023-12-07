Владислав Бабогло і Андрій Кожухар можуть покинути "левів" вже взимку.

Лідер оборони львівських Карпат Владислав Бабогло зацікавив Шериф. Про це пише видання SportArena.

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За інформацією джерела, клуб з Тирасполя також проявляє інтерес до голкіпера "левів" Андрія Кожухаря.

Раніше український журналіст та коментатор Віктор Вацко повідомляв, що клуб із європейського чемпіонату готовий запропонувати за Бабогла півтора мільйони євро.

Нагадаємо, Бабогло приєднався до Карпат влітку 2023 року з Олександрії. Захисник збірної Молдови провів 9 матчів за клуб, у яких він зумів відзначитись 1 забитим м'ячем.

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