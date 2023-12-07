Европейский клуб переманивает лидеров Карпат – "львы" могут солидно заработать
Владислав Бабогло и Андрей Кожухарь могут покинуть "львов" уже зимой.
Лидер обороны львовских Карпат Владислав Бабогло заинтересовал молдавский шериф. Об этом пишет издание SportArena.
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По информации источника, клуб из Тирасполя также проявляет интерес к голкиперу "львов" Андрею Кожухарю.
Ранее украинский журналист и комментатор Виктор Вацко сообщал, что клуб по европейскому чемпионату готов предложить за Бабогло 1,5 млн евро.
Напомним, Бабогло присоединился к Карпатам летом 2023 года из Александрии. Защитник сборной Молдовы провел 9 матчей за клуб, в которых сумел отличиться 1 забитым мячом.
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