Владислав Бабогло и Андрей Кожухарь могут покинуть "львов" уже зимой.

Лидер обороны львовских Карпат Владислав Бабогло заинтересовал молдавский шериф. Об этом пишет издание SportArena.

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По информации источника, клуб из Тирасполя также проявляет интерес к голкиперу "львов" Андрею Кожухарю.

Ранее украинский журналист и комментатор Виктор Вацко сообщал, что клуб по европейскому чемпионату готов предложить за Бабогло 1,5 млн евро.

Напомним, Бабогло присоединился к Карпатам летом 2023 года из Александрии. Защитник сборной Молдовы провел 9 матчей за клуб, в которых сумел отличиться 1 забитым мячом.

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