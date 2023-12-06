Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про розрив орендної угоди з 23-річним захисником Богданом Порохом.

Карпати і 2 клуби УПЛ претендують на легіонера з розкішною статистикою – він забивав навіть в ЛЧ

Права на захисника належать Металісту, у складі якого оборонець і продовжить свої виступи.

У поточному сезоні Порох зіграв у 9 матчах за Карпати, проте не відзначався результативними діями.