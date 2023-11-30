"Димінський, Коломойський та Курченко не зможуть "віджати" команди собі за рішенням ФІФА. Це неможливо.

Багатомільйонні борги Карпат – джерело повідомило подальшу долю львівського клубу

Сьогоднішні клуби – це зовсім інші юридичні особи, які визнані правонаступниками старих клубів лише у футбольних боргах. УЄФА запровадив такий механізм запобігання штучному банкрутству клубів. Коли власник накопичує великі борги, і щоб їх не платити, позбавляється клубу на певний період, а потім відроджує його без боргових зобов’язань, як кажуть – "з чистого аркуша". Але при цьому використовує ті самі атрибути успішності, які належали старому клубу, щоб відразу зі старту мати вболівальників, гравців, персонал, інфраструктуру, емблему тощо.

Тому той, хто хоче успадкувати футбольну історію, має відшкодувати старі борги. Причому, лише футбольні борги: заборгованість перед футболістами, тренерами, іншими спеціалістами, борги по трансферах, по заявкових внесках, компенсаційних виплатах і тому подібне. Причому, мова лише про борги, які мають підтвердження в органах футболу.

Можливо, було якесь закрите рішення про відсторонення від футболу Курченка, Коломойського, Шуфрича, Рабіновича за доведення клубів до такого стану, але я про це не чув. У нас немає практики відстороняти від футболу власників, які свідомо кинули напризволяще свої клуби. На жаль.

Нові власники, які відновлюють легендарні клуби, добре розуміють ризик, на який ідуть. Правонаступництво, про яке ми говоримо, це не щось нове і несподіване. Це доволі усталена практика в футболі і всі спортивні юристи про це знають. Які будуть наслідки, якщо не виплатити борги? Послідовні фінансові та дисциплінарні санкції, аж до позбавлення професійного статусу", – сказав Скоропашкін у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Карпати завершили першу частину сезону 2023/24 у статусі лідера групи А Першої ліги, набравши 45 очок. Металіст у цій же групі став передостаннім з 14-ма балами.

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