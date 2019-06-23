"Е**ло завали", – Милевский обругал болельщика после поединка чемпионата Беларуси

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский отличился с отрицательной стороны в матче чемпионата Беларуси.

Поединок чемпионата Беларуси между солигорским Шахтером и брестским Динамо, за которое выступает украинский нападающий Артем Милевский, закончился со счетом 0:0.

"Его Maserati горела, а он спокойно мылся в душе", – Адлейба о "золотых" временах Милевского

После поединка один из болельщиков Шахтера крикнул что-то обидное украинскому нападающему, на что Милевский ответил: "Е**ло завали, бл*ть, клоун, на*уй".

Йосип Вукович: Футбольные кондиции Милевского – полное дерьмо, профессионализм на нуле

К слову, в текущем сезоне 34-летний форвард провел за брестское Динамо 13 матчей во всех турнирах, где отличился 2 результативными передачами.