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"Е**ло завали", – Милевский обругал болельщика после поединка чемпионата Беларуси

22:32 169 Читати українською
"Е**ло завали", – Милевский обругал болельщика после поединка чемпионата Беларуси
Артем Милевский / Фото ФК Динамо Брест

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский отличился с отрицательной стороны в матче чемпионата Беларуси.

Поединок чемпионата Беларуси между солигорским Шахтером и брестским Динамо, за которое выступает украинский нападающий Артем Милевский, закончился со счетом 0:0.

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После поединка один из болельщиков Шахтера крикнул что-то обидное украинскому нападающему, на что Милевский ответил: "Е**ло завали, бл*ть, клоун, на*уй".

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К слову, в текущем сезоне 34-летний форвард провел за брестское Динамо 13 матчей во всех турнирах, где отличился 2 результативными передачами.

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Теги
Мир Видеоновости Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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