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Йосіп Вуковіч: Футбольні кондиції Мілевського – повне лайно, професіоналізм на нулі

15:12 18 Читать на русском
Йосіп Вуковіч: Футбольні кондиції Мілевського – повне лайно, професіоналізм на нулі
Артем Мілевський / Соцмережі

Екс-гравець донецького Олімпіка Йосіп Вуковіч розповів про Артема Мілевського та Артема Радченка, з якими виступав за хорватський Хайдук.

"Артем Мілевський іменитий форвард, але його футбольні кондиції – повне лайно, професіоналізм на нулі.

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Коли я перейшов потім в донецький Олімпік, ніхто не відпускав мене, поки я не розповім історію про Мілевського. Здається, я жодного разу не повторився. Дівчата, кальян, ну ви знаєте.

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Гірше за нього – ще один українець, Артем Радченко. Одного разу в шість ранку в Спліті Радченко зі своєї вини потрапив в автомобільну аварію, і в його крові виявили занадто багато алкогольних проміле. Через це Артем поїхав з Хорватії", – передає слова Вуковіча "Sport 24".

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Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Артем Радченко Артем Радченко Хайдук Хайдук Йосіп Вуковіч Йосіп Вуковіч Українці за кордоном
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