toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Його Maserati палала, а він спокійно мився в душі", – Адлейба про "золоті" часи Мілевського

12:21 552 Читать на русском
"Його Maserati палала, а він спокійно мився в душі", – Адлейба про "золоті" часи Мілевського
Мілевський і його автівка

Колишній одноклубник нападника Денис Адлейба пригадав курйозні випадки з біографії Артема Мілевського.

"Це унікальна історія. Артем повернувся після гри рано вранці. Я його зустрів. Минуло зовсім небагато часу, прибігає охоронець і каже: "Ден, у вас там машина горить". Артема потрібно було бачити. Він каже: "Я зараз підійду", а сам пішов в душ. Поки він був у душі, машина згоріла. Вона ще не встигла охолонути, а він каже: "Давай, Ferrari замовляй".

"Він зламав долю людини", – екс-гравець Динамо Адлейба пригадав конфлікти Блохіна з Мілевським

На наступний день ми зателефонували до Ferrari, мовляв, підготуйте, що там у вас є, ми приїдемо і подивимося. Дрібниці життя, які зараз пригадуються з посмішкою. Ось такі ми були завжди", – поностальгував Адлейба в інтерв'ю Tribuna.

Шевченко та ще 4 гравці, які зіпсували свою кар'єру переходом в інший клуб

blog_ava
Новачок Динамо Окоро похизувався футболкою клубу на батьківщині
11:55
2634
Теги
Артем Мілевський Артем Мілевський Денис Адлейба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
12
хв
Катар
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук