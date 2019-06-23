"Його Maserati палала, а він спокійно мився в душі", – Адлейба про "золоті" часи Мілевського

Колишній одноклубник нападника Денис Адлейба пригадав курйозні випадки з біографії Артема Мілевського.

"Це унікальна історія. Артем повернувся після гри рано вранці. Я його зустрів. Минуло зовсім небагато часу, прибігає охоронець і каже: "Ден, у вас там машина горить". Артема потрібно було бачити. Він каже: "Я зараз підійду", а сам пішов в душ. Поки він був у душі, машина згоріла. Вона ще не встигла охолонути, а він каже: "Давай, Ferrari замовляй".

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На наступний день ми зателефонували до Ferrari, мовляв, підготуйте, що там у вас є, ми приїдемо і подивимося. Дрібниці життя, які зараз пригадуються з посмішкою. Ось такі ми були завжди", – поностальгував Адлейба в інтерв'ю Tribuna.

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