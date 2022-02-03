Єгипет після нульової нічиєї в серії пенальті здолав Камерун (3:1) та вийшов у фінал КАН-2021. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Єгипет ще до зустрічі з Камеруном створив два подвиги. "Фараони" пройшли Кот-д'Івуар і Марокко, хоча в обох дуелях були аутсайдерами. Сьогодні букмекери знову не вірили в Салаха і компанію. Камерун вважався фаворитом, нехай і не показав на домашньому турнірі нічого особливого, вибивши Комори та Гамбію.

На початку півфіналу господарі турніру виправдали свій статус. Камерун розпочав значно активніше за єгиптян: більше атакував і створював кращі моменти. "Леви" мали перевагу на флангах і звідти загрожували воротам Габаскі. Нгамалеу виконував гострі кроси. Найкращий з таких дивом не замкнув Токо Екамбі.

Камерун до перерви мав щонайменше три гольові моменти. Команда Консейсау небезпечно виконувала стандарти. Двічі на ударній позиції опинився Нгадеу – спершу головою пробив у хрестовину, потім не влучив по м'ячу перед майже порожніми воротами.

Найголовніше, що камерунці нічого не дозволяли створити Єгипту. "Фараони" грали, звичайно, через Салаха, але Мохамеда дуже уважно закривали суперники, не давали йому розігнатися. Мо в першому таймі завдав тільки одного удару, і взагалі лічені рази зустрівся з м'ячем.

По перерві Єгипет (тобто Салах) заграв потужніше. Зірка Ліверпуля шукав можливості для хитрих передач, старався щось придумати. Але не скористався подарунком ексгравця Карпат. Онгла помилився з передачею назад і віддав на хід Салаху. Мо вибігав сам на сам, але програв дуель голкіперу.

Розчарованому Салаху залишалося тільки рвати руками газон. Абубакар, який перед матчем трішки принизив лідера єгипетської нації, мабуть, радів. Втім, сам Венсан взагалі був непомітним. Його команда на якийсь час втратила контроль над ситуацією – пішла рівна гра.

Згодом Камерун повернув собі ініціативу. У господарів Кубка Африки справно працювали стандарти. Після кутових виникали пожежі в штрафному Єгипту, а Токо Екамбі ледь не забив з подачі Нгамалеу. Ще був дальній постріл Гуе, який мусив коментатора перейти на рев.

Кінцівка основного часу вийшла нервовою. Карлуш Кейруш не витримав напруги, наїхав на арбітрів і отримав червону. В першому овертаймі команди обмінялися ударами Леа Сілікі та Салаха, а в другому ніхто з єгиптян не відгукнувся на дуже гострий простріл Собхі.

Все вирішилося у серії пенальті. Камерунці не реалізували три з чотирьох ударів – два потягнув голкіпер, ще один виявився неточним. До Салаха навіть не дійшла черга. Іронічно, адже господарів дуже лояльно (якщо не сказати більше) судили на цьому турнірі. Домашній КАН розпочався для Камеруну з двох пенальті проти Буркіна-Фасо, а завершився ганьбою в півфінальній серії 11-метрових.

Єгипет вийшов у фінал Кубка Африки, де зіграє з Сенегалом. Мохамед Салах проти Садьйо Мане! Фінал відбудеться 6 лютого о 21:00 за київським часом.

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