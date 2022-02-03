"Салах проводить чудовий сезон в АПЛ і допомагає Єгипту успішно виступати. Бажаю йому удачі, нехай переможе найсильніший. Але він мене не вражає. Кажу про це відкрито, бо я чесна людина. Якби я ним захоплювався, то так би й сказав. Але він мене зовсім не вражає.

Мохамед – хороший футболіст, він багато забиває, однак на полі мало що показує. Так, він непогано грає в Англії, але тут більше заслуга його команди, яка давно на висоті. Салах не рівня таким гравцям, як, наприклад, Мбаппе", – сказав Абубакар в інтерв'ю Then24.

Абубакар вже сьогодні зустрінеться з Салахом – Камерун і Єгипет поборються за вихід у фінал Кубка Африки. Абубакар – найкращий бомбардир турніру з 6 голами, а Салах забив два м'ячі та віддав один асист.

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