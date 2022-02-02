Кубок Африки, півфінал

Буркіна-Фасо – Сенегал – 1:3

Голи: Туре, 82 – Діалло, 70, І.Гуйє, 76, Мане, 87

Більше боротьби, ніж футболу

Команди розпочали в дуже рваному темпі. Футболісти фолили частіше, чим били по воротах. Менді та Баяла стукнулися бровами, потім Куяте та Коффі разом підлетіли в повітря і жахливо приземлилися. Обох винесли на ношах, але хавбек Сенегалу оговтався, а голкіпера Буркіна-Фасо довелося замінити.

Цілісної картини матчу не було. Багато зупинок, багато суперечок з арбітрами. Сенегал більше контролював м'яч, але не міг показати свій клас, а Буркіна-Фасо в статусі аутсайдера була не проти такого перебігу подій. Жодна з команд не давала якісного футболу.

Мане тягнув Сенегал на собі...

Сенегал без блиску виграв свою групу, забивши лише один гол за три матчі. Та й той з пенальті на останніх секундах. Зіркова команда має явні проблеми з реалізацією, а подекуди зі створенням моментів теж. Ця біда проявилася з Кабо-Верде у чвертьфіналі, а також сьогодні.

Першу хорошу комбінацію "Леви Теранги" побудували аж в середині першого тайму, коли Сісс навісив з флангу, а Дінг головою розстрілював ворота впритул. До того і після того майже вся гострота йшла від Мане. Садьйо кожен дотик до м'яча намагався перетворити в щось цікаве.

Дриблінг (6 спроб, 100% успішності) з дальніми ударами, хитрі передачі в розріз (5 пасів під удар), ривки у вільні зони. Форвард Ліверпуля разом з Сіссом регулярно підривали фланг. Мане претендував на пенальті, коли впав у штрафному після зіткнення з Каборе – арбітр справедливо проігнорував епізод.

Під завісу першого тайму суддя все ж призначив 11-метровий, коли Гуйє з пасу Мане бив по воротах. Тапсоба заблокував удар. Як здалося головному судді – рукою. Однак після перегляду VAR пенальті скасували. Був ще один шанс у Мане, але потужний удар під стійку взяв воротар.

...і витягнув! А ще допомогли стандарти

Менді також не сидів без роботи. Буркіна-Фасо відповідала рідко, однак свої напівмоменти мала. Траоре кілька разів виривався на удар: десь слабко пробив, десь заблокували, десь не влучив. Голкіпер Челсі по-справжньому врятував Сенегал після удару Банде в ближній кут.

Однак наприкінці матчу сенегальці все ж показали свою майстерність. Допомогли стандарти. Перший гол "Левів Теранги" вийшов курйозним і вишуканим водночас. Подача з кутового, Кулібалі намагається пробити через себе, але виходить пас на Діалло, а захисник ПСЖ обробив м'яч коліном і розстріляв ворота.

З наступного стандарту Сенегал міг подвоїти перевагу, але Папе Гуйє з вигідної позиції не влучив у ворота. Довелося ще раз увімкнутися Мане. Лідер команди на краю поля обікрав Дайо і викотив ідеальний пас під удар – Бамба Дінг і Ідрісса Гуйє вдвох заштовхали м'яч у сітку.

Буркіна-Фасо повернула інтригу. Траоре розігнав атаку, Каборе прострілив, а Туре замкнув. Втім, сенегальці третім голом зняли всі питання. Знову засяяв Мане. Сарр підстеріг помилку суперників і кинув Садьйо у прорив. Мерсисайдець пробіг з м'ячем пів поля, вийшов сам на сам з воротарем і майстерно його переграв. Ефектна крапка! Сенегал вдруге поспіль виходить у фінал Кубка Африки.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя