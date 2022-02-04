Египет после нулевой ничьей в серии пенальти одолел Камерун (3:1) и вышел в финал КАН-2021. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Египет еще до встречи с Камеруном совершил два подвига. "Фараоны" прошли Кот-д'Ивуар и Марокко, хотя в обеих дуэлях были аутсайдерами. Сегодня букмекеры снова не верили в Салаха и компанию. Камерун считался фаворитом, пусть и не показал на домашнем турнире ничего особенного, выбив Коморы и Гамбию.

В начале полуфинала хозяева турнира оправдали свой статус. Камерун начал значительно активнее, чем египтяне: больше атаковал и создавал лучшие моменты. "Львы" имели преимущество на флангах и оттуда угрожали воротам Габаски. Нгамалеу исполнял острые кроссы. Лучший из таких чудом не замкнул Токо Экамби.

Камерун до перерыва имел не менее трех голевых моментов. Команда Консейсау опасно исполняла стандарты. Дважды на ударной позиции оказался Нгадеу – сперва головой пробил в крестовину, затем не попал по мячу перед почти пустыми воротами.

Самое главное, что камерунцы ничего не позволяли создать Египту. "Фараоны" играли, конечно, через Салаха, но Мохамеда очень внимательно закрывали соперники, не давали ему разогнаться. Мо, в первом тайме нанес только один удар, и вообще считанные разы встретился с мячом.

После перерыва Египет (то есть Салах) заиграл сильнее. Звезда Ливерпуля искал возможности для хитрых передач, старался что-то придумать. Но не воспользовался подарком экс-игрока Карпат. Онгла ошибся с передачей назад и отдал на ход Салаху. Мо выбегал один на один, но проиграл дуэль голкиперу.

Разочарованному Салаху оставалось только рвать руками газон. Абубакар, который перед матчем немного унизил лидера египетской нации, видимо, радовался. Впрочем, сам Венсан был вообще незаметен. Его команда на время потеряла контроль над ситуацией – пошла равная игра.

Позже Камерун вернул инициативу. У хозяев Кубка Африки исправно работали стандарты. После угловых возникали пожары в штрафной Египта, а Токо Экамби чуть не забил с подачи Нгамалеу. Еще был дальний выстрел Гуэ, после которого комментатор перешел на рев.

Концовка основного времени получилась нервной. Карлуш Кейруш не выдержал напряжения, наехал на арбитров и получил красную. В первом овертайме команды обменялись ударами Леа Силики и Салаха, а во втором никто из египтян не откликнулся на острый прострел Собхи.

Все разрешилось в серии пенальти. Камерунцы не реализовали три из четырех ударов – два потянул голкипер, еще один оказался неточным. До Салаха даже не дошел черед. Иронично, ведь хозяев очень лояльно (если не сказать больше) судили на этом турнире. Домашний КАН начался для Камеруна с двух пенальти против Буркина-Фасо, а завершился позором в полуфинальной серии 11-метровых.

Египет вышел в финал Кубка Африки, где сыграет с Сенегалом. Мохамед Салах против Садио Мане! Финал состоится 6 февраля в 21:00 по Киеву.

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