"Чи не було думки залишитись в Україні через попередній досвід за кордоном, коли переходив у Жирону? Ні, я відчував, що я вже готовий їхати. Тоді був реально ще зелений і не розумів, як воно. Я був не готовий і психологічно. Думав, що приїду – і все буде дуже легко.

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Данія підхопила мене не в той момент? Так, це такий момент, коли ти опинився не в тому місці, де тобі добре. І, в принципі, все якось йшло в плані цього переходу… Ти приїхав в одне місце, потім поміняв. Ти розраховував до одної команди поїхати – приїхав через 8 годин в іншу. Це так не робиться.

Думаю, що повинно бути якось більш стабільно, і ти конкретно знаєш, куди ти йдеш і для чого. А так переходити в команду, де про тебе знають 10 годин тільки – то така собі історія.

Ні, не жалкую про той час. Це досвід. Єдине, що я отримав там серйозну травму. Це єдиний такий момент, що мене вибив. Мені здається, що це навпаки зробило мене десь сильнішим. Просто один рік футболу пройшов у мене в спортзалі. Але є свої плюси", – поділився Довбик в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, що Артем виступав у Данії з 2018 по 2020-й роки за Мітьюлланд та Сеннерюск. Загалом, українець провів 45 матчів за данські команди (23 за Мітьюлланд і 22 за Сеннерюск), відзначившись у складі обох команд 5 голами та асистом.

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