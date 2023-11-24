Після паузи на матчі збірних відновлюються змагання в англійській Прем'єр-лізі, а з ними і фентезі-баталії. Що за новий конкурент з'явився у Михайла Мудрика, чому крута гра Віталія Миколенка усе ще не спонукає фентезі-менеджерів купувати українця і хто насмілився висміювати Ерлінга Холанда – розповідаємо у новому епізоді традиційного подкасту від "Футбол 24".

Гвардіола здивував оцінкою Мудрика, Русин з Беллінгемом доводить до екстазу, Миколенко і Зінченко творять 4 голи за день