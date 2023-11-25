"Не было мысли остаться в Украине из-за предыдущего опыта за рубежом, когда переходил в Жирону? Нет, я чувствовал, что я уже готов ехать. Тогда был реально еще зеленый и не понимал, как оно. Я был не готов и психологически. Думал, что приеду – и все будет очень легко.

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Дания подхватила меня не в тот момент? Да, это такой момент, когда ты оказался не в том месте, где тебе хорошо. И, в принципе, все как-то шло в плане этого перехода... Ты приехал в одно место, потом поменял. Ты рассчитывал в одну команду поехать – приехал через 8 часов в другую. Это так не делается.

Думаю, что должно быть как-то более стабильно, и ты конкретно знаешь, куда ты идешь и для чего. А так переходить в команду, где о тебе знают 10 часов только – это такая себе история.

Нет, не жалею о том времени. Это опыт. Единственное, что я получил там серьезную травму. Это единственный такой момент, который меня выбил. Мне кажется, что это наоборот сделало меня где-то сильнее. Просто один год футбола прошел у меня в спортзале. Но есть свои плюсы", – поделился Довбик в интервью Sportarena.

Напомним, что Артем выступал в Дании с 2018 по 2020-й годы за Митьюлланд и Сеннерюск. В общем, украинец провел 45 матчей за датские команды (23 за Митьюлланд и 22 за Сеннерюск), отметившись в составе обеих команд 5 голами и ассистом.

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