"Артем Довбик є синонімом небезпеки. Запам'ятайте його ім'я. Довбик – сенсація лідера.

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Його результативність стала справжнім відкриттям. Він забиває майже один гол за гру (0,8), до того ж, 20% його ударів закінчуються голом. Він також має дуже позитивний вплив на гольові моменти, які він створює, це можна підтвердити його чотирма асистами. Він є гравцем своєї команди з найбільшою кількістю атакувальних дій, за допомогою яких він створює гольові моменти.

Його грі не бракує інтенсивності, і він є другим гравцем у своїй команді з найбільшою кількістю дій на максимальній інтенсивності, на швидкості понад 28 км/год. Без сумніву, повноцінний, потужний гравець з баченням гри, який допомагає своїй чудовій команді зробити фурор сезону", – аналізує гру українця офіційний сайт Ла Ліги.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик у 14-ти матчах за Жирону забив 7 голів і віддав 5 асистів. Його клуб наразі лідирує у турнірній таблиці Прімери, випереджаючи Реал на 2 очки.

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