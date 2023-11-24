Ла Ліга – про Довбика: "Сенсація лідера і синонім небезпеки"
Ла Ліга, анонсуючи черговий 14-й тур чемпіонату Іспанії, розсипалась у компліментах українському форварду Жирони Артему Довбику.
"Артем Довбик є синонімом небезпеки. Запам'ятайте його ім'я. Довбик – сенсація лідера.
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Його результативність стала справжнім відкриттям. Він забиває майже один гол за гру (0,8), до того ж, 20% його ударів закінчуються голом. Він також має дуже позитивний вплив на гольові моменти, які він створює, це можна підтвердити його чотирма асистами. Він є гравцем своєї команди з найбільшою кількістю атакувальних дій, за допомогою яких він створює гольові моменти.
Його грі не бракує інтенсивності, і він є другим гравцем у своїй команді з найбільшою кількістю дій на максимальній інтенсивності, на швидкості понад 28 км/год. Без сумніву, повноцінний, потужний гравець з баченням гри, який допомагає своїй чудовій команді зробити фурор сезону", – аналізує гру українця офіційний сайт Ла Ліги.
Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик у 14-ти матчах за Жирону забив 7 голів і віддав 5 асистів. Його клуб наразі лідирує у турнірній таблиці Прімери, випереджаючи Реал на 2 очки.
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