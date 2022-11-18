"Від вчорашніх виборів до НОК у мене просто відібрало на добу мову. Якийсь сюр, правда? Це настільки абсурдна, нелогічна і принизлива ситуація, що навіть складно було спершу повірити, що це правда.

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Адже як це можливо, щоб на 9-му місяці повномасштабної війни, коли щодня від російських снарядів і ракет гинуть десятки українців, керівні посади посідали адепти "руского міра", депутати прокремлівської партії "ОПЗЖ"?!

Як Шуфрич, який за тиждень до великої війни отримав по морді за свої проросійські погляди, може сьогодні бути членом НОК? Скільки ще разів його треба "вишвирнути" на смітник, щоб він вже звідти точно не виліз?! Скільки разів його треба облити зеленкою, щоб мітка зрадника за ним закріпилась на все життя?! Може, одразу йому звання героя вручимо?!

Усвідомлюючи, що в політику цим вошам дорога закрита, вони намагаються пролізти у спорт. Як в старому анекдоті: "Ти його в двері випихаєш, а він у вікно лізе". Але тут не смішно. Не смішно було після Революції Гідності, коли ми ховали Небесну сотню. Не смішно було після анексії Криму та окупації Донбасу у 2014-му, коли ці почвари знову пролізли в Раду. Сьогодні не просто не смішно, а боляче. Ніби на нас вилили відро з кров’ю та кістками загиблих і посміялися з того.

Десятки професійних спортсменів загинули на війни за останні 8 місяців. За що? За те, щоб прибічники цієї війни сьогодні сиділи у НОК?! Єдине засідання, яке мають відвідувати ці потвори – це судове! А якщо новообраний президент НОК не може сформувати команду без прибічників "руского міра", то може і йому не місце на цій посаді?! А вам, шановні новообрані члени, не соромно? Нічого не тьохкає, коли сидите поряд з такими проросійськими щурами?" – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше про свою відмову від роботи в НОК заявив Андрій Шевченко, якого було обрано одним з чотирьох віце-президентів організації. Шуфрича до списку членів НОК делегувала федерація стрільби із лука.

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