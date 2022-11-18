"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги.

Шевченко, Суркіс та Усик обрані членами НОК України

Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", – написав Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, напередодні на Генеральній асамблеї НОК було обрано нових членів Національного олімпійського комітету – Шевченко увійшов до списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту. Окрім того, легенда українського футболу став одним з 4-х віце-президентів.

До слова, до списку членів НОК від спортивних федерацій серед інших потрапив Нестор Шуфрич, якого делегувала федерація стрільби із лука та Григорій Суркіс – обидва були членами проросійської "Партії регіонів", а згодом – "Опозиційної платформи – За життя".

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