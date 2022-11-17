Проект "Гроші" випустив сюжет, в якому показав, як розкошує президент УАФ Андрій Павелко і задався питанням, де і коли функціонер міг нажити такі статки.

Відео було знято під час обшуків, які проводилися наприкінці жовтня, коли Андрій Павелко був у відрядженні у Швейцарії. Слідчі дії відбувались у супроводі охорони президента УАФ. Сюжет вражає розмахом, з яким живе футбольний функціонер. Так, земля, на якій розташоване помешкання, коштує щонайменше 7 тисяч доларів за сотку, а площа будинку становить 1200 квадратних метрів. На відео видно веранду з дорогими садовими меблями, стіл з позолотою, розкішну стереосистему та золотий посуд.

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У помешканні є кімната відпочинку із масажним столом та кріслом, кінотеатр та басейн, окреме приміщення для зберігання елітного вина з контролером температури, дуже багато ікон. У гардеробній – більше ста пар розкішного взуття, розміщеного під склом з підсвіткою (серед них – унікальні зразки зі шкіри крокодила, страуса та пітона). Вражає і окрема кімната для одягу дружини чиновника Катерини Чаус, з десятками сумок і браслетів, суконь і жакетів від відомих брендів, шаленої колекції лабутенів тощо.

Цікаво, що раніше Павелко заперечував будь-які обшуки у своєму помешканні, а згідно документів нерухомість належить його матері – її вона придбала лише два місяці тому (хоча родина Павелків мешкає там вже не один рік).

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