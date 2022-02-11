"У тебе є гроші, машини, будинки, але ти втрачаєш свободу. Кілька днів тому ми з дітьми пішли до парку розваг, і мені довелося піти через 10 хвилин.

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Не в тому річ, що я не хочу спілкуватися з фанатами. Я сфотографувався разів сто, буквально, і не міг бути з дітьми. Ти намагаєшся жити нормальним життям, але не виходить. Думаю, багато футболістів воліли б бути звичайними людьми, ніж мати все це", – цитує Руні BBC Sport.

Після легендарної кар'єри футболіста Вейн почав займатись тренерським ремеслом. Зараз він намагається врятувати Дербі Каунті від вильоту з Чемпіоншипу.

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