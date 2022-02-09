Манчестер Юнайтед – один із найбільш легендарних клубів не лише Європи, а й світу. Під керівництвом сера Алекса Фергюсона команді підкорилося багато футбольних вершин.

Одна з таких вершин – найдовша безпрограшна серія у Лізі чемпіонів. Манкуніанцям Фергі вдалося не знати гіркого смаку поразок у турнірі найсильніших команд Європи цілих 25 матчів.

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Спортінг, Рома та Динамо. Саме таких суперників подарувало Манчестер Юнайтед жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2007/08.

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19 вересня 2007 року команда стартувала у турнірі виїздом у Лісабон. Колишня команда Роналду впала під натиском дияволів – мінімальна перемога 1:0. Протистояння з Ромою теж завершилося звитягою з одним голом, а поїздка до Києва подарувала справжню гольову феєрію – переконливі 4:2 на користь хлопців сера Алекса.

На "Олд Траффорд" Динамо взагалі не чинило жодного спротиву – розгром 4:0 дав гарантію виходу в плей-офф з першого місця у групі. Максималісту Фергі цього було мало: перемога над Спортінгом та гольова нічия з Ромою дозволили зберегти гарний темп та продовжити безпрограшну серію до 6 матчів.

1/8 фіналу з Ліоном була "валідольною". Гостьова нічия у Франції компенсувалася лише мінімальною перемогою на "Олд Траффорд". У наступному етапі з Ромою було набагато спокійніше: дві впевнені перемоги та путівка у півфінал. Безпрограшна серія досягнула "ювілею" – 10 матчів.

Протистояння з Барселоною легким не назвеш, але каталонці так і не змогли зайти ключик до воріт "дияволів". Шалений гол Скоулза став єдиним у двоматчевому протистоянні, але його вистачило для виходу у фінал.

Сценарій московського фіналу пам'ятають усі: гол Роналду, відповідь Лемпарда, вихід Анелька перед серією пенальті, невдалий удар Роналду, падіння Террі та розпач конкурента Шевченка. МЮ пройшов дистанцію ЛЧ 2007/08 без поразок та став чемпіоном!

У наступному сезоні МЮ потрапляє у групу Е до Вільяреала, Ольборга та Селтіка. Історія повторюється: жодної поразки та вихід в плей-офф. Щоправда, цього разу у груповому етапі "дияволи" лише двічі святкували перемогу. Фарт звісно, але удача завжди на боці сильнішого.

Виїзна "суха" нічия з Інтером дозволила довести безпрограшну серію в ЛЧ до 20 матчів та дала фору перед грою-відповіддю. На "Олд Траффорд" міланська команда нічого вдіяти не змогла – чинні чемпіони перемогли 2:0 та пішли у наступний етап.

Протистояння з Порту було складнішим. "Дракони" дали справжній бій – 2:2 у домашніх стінах "дияволів". На "Драгау" долю протистояння вирішив Роналду – португальська зірка космічним дальнім ударом на 6-й хвилині гри подарував своїй команді путівку у півфінал.

Англійський півфінал проблемою не став. Арсенал не зумів нав'язати боротьбу манкуніанцям – сер Алекс та Ко здобувають перемоги 1:0 та 3:1. Манчестер Юнайтед не програвав у Лізі чемпіонів 25 матчів, другий раз поспіль пройшов дистанцію в турнірі найсильніших без осічок та знову вийшов у фінал!

Протистояння Роналду та Мессі у фіналі Ліги чемпіонів стало справжньою кульмінацією турніру. Про такий "десерт" мріяли шанувальники футболу по всій земній кулі. Епічна битва, яка мала покласти край суперечкам, хто з них кращий.

Каталонцям вдалося взяти реванш за програш у півфіналі у минулому сезоні. На "Стадіо Олімпіко" святкувати забитий гол своєї команди судилося лише фанатам у синьо-гранатових кольорах. Самуель Ето'о та Ліонель Мессі відзначилися у воротах Едвіна ван дер Сара та змусили гравіювальників написати на "вухатому" кубку ім'я нового короля футбольної Європи. А МЮ залишилося тішитися найдовшою безпрограшною серією в історії турніру.