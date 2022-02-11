"У тебя есть деньги, машины, дома, но ты теряешь свободу. Несколько дней назад мы с детьми пошли в парк развлечений, и мне пришлось уйти через 10 минут.

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Дело не в том, что я не хочу общаться с фанатами. Я сфотографировался раз сто, буквально, и не мог быть с детьми. Ты пытаешься жить нормальной жизнью, но не выходит. Думаю, многие футболисты предпочли бы быть обычными людьми, чем иметь все это", – цитирует Руни BBC Sport .

После легендарной карьеры футболиста Уэйн начал заниматься тренерским ремеслом. Сейчас он пытается спасти Дерби Каунти от вылета из Чемпионшипа.