"Есть деньги, авто, дома": Руни указал на главный негатив профессии футболиста
Главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни пожаловался на отсутствие приватности из-за своей знаменитости.
"У тебя есть деньги, машины, дома, но ты теряешь свободу. Несколько дней назад мы с детьми пошли в парк развлечений, и мне пришлось уйти через 10 минут.
Руни не покидает дом без сопровождения – жена легенды устала от приключений мужа
Дело не в том, что я не хочу общаться с фанатами. Я сфотографировался раз сто, буквально, и не мог быть с детьми. Ты пытаешься жить нормальной жизнью, но не выходит. Думаю, многие футболисты предпочли бы быть обычными людьми, чем иметь все это", – цитирует Руни BBC Sport.
После легендарной карьеры футболиста Уэйн начал заниматься тренерским ремеслом. Сейчас он пытается спасти Дерби Каунти от вылета из Чемпионшипа.