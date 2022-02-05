Руні не покидає дім без супроводу – дружина легенди втомилась від пригод чоловіка
11:25 - Читать на русском
Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні потрапив під жорсткий контроль дружини.
Вейн Руні не може вийти з дому без супроводу, повідомляє DailyStar. Таке правило запровадила дружина наставника Дербі Каунті.
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Колін Руні таким чином хоче застерегти легенду Манчестер Юнайтед від вживання алкоголю та інших жінок, чим раніше "прославився" Вейн.
Після 29 турів Чемпіоншипу Дербі Каунті розташовується у зоні вильоту – 23 сходинка. Варто відзначити, що команду Руні позбавили 21 очок за фінансові проблеми клубу.
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