Вейн Руні не може вийти з дому без супроводу, повідомляє DailyStar. Таке правило запровадила дружина наставника Дербі Каунті.

Лемпард офіційно очолив Евертон – Миколенко працюватиме з легендою

Колін Руні таким чином хоче застерегти легенду Манчестер Юнайтед від вживання алкоголю та інших жінок, чим раніше "прославився" Вейн.

Після 29 турів Чемпіоншипу Дербі Каунті розташовується у зоні вильоту – 23 сходинка. Варто відзначити, що команду Руні позбавили 21 очок за фінансові проблеми клубу.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста