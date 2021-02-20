Із вінгером Арсенала Вілліаном стався прикрий епізод. Він постраждав від расистських висловлювань.

Вілліан у своєму Instagram опублікував скріншоти повідомлень з расистськими образами, які надходять йому від підписників.

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"Повертайся в джунглі, чортова мавпо", – пише один з користувачів. Ще дві особи відправили повідомлення зі схожим вмістом: "Йди на**й, мавпо". Вілліан у відповідь закликав продовжувати боротьбу з такими проявами дискримінації.

Зауважимо, вінгер Арсенала став не першою жертвою расистських образ серед представників АПЛ. Раніше про погрози повідомляли Аксел Туанзебе, Антоні Марсьяль, Маркус Рашфорд та інші.

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