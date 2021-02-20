"Иди на**й, обезьяна": Виллиан стал жертвой расизма в соцсетях
С вингером Арсенала Виллианом произошел досадный эпизод. Он пострадал от расистских высказываний.
Виллиан в своем Instagram опубликовал скриншоты сообщений с расистскими оскорблениями, которые поступают ему от подписчиков.
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"Возвращайся в джунгли, чертова обезьяна", – пишет один из пользователей. Еще два человека отправили сообщения с похожим содержанием: "Иди на**й, обезьяна". Виллиан в ответ призвал продолжать борьбу с такими проявлениями дискриминации.
Заметим, вингер Арсенала стал не первой жертвой расистских оскорблений среди представителей АПЛ. Ранее об угрозах сообщали Аксел Туанзебе, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд и другие.
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