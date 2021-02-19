Ліга Європи, 1/16 фіналу

Антверпен – Рейнджерс – 3:4

Голи: Авенатті, 45, Рафаелов, 45+8 (пен.), Онгла, 66 – Арібо, 38, Барішіч, 59 (пен.), 90 (пен.) Кент, 84

Вилучення: Сек, 89 (А)

Бенфіка – Арсенал – 1:1

Голи: Піцці, 55 (пен.) – Сака, 57

Гранада – Наполі – 2:0

Голи: Я. Еррера, 19, Кенеді, 21

Рейнджерс Стівена Джеррарда зіткнувся з неабияким спротивом Антверпена. Арібо скористався хаотичними діями захисту та голкіпера суперника, але завершальні хвилини першого тайму перетворилися на справжній жах для гостей. Арбітр додав аж 9 хвилин через дві заміни у "рейнджерів". Цього вистачило, щоб Авенатті зрівняв рахунок, а Рафаелов з пенальті змусив Рейнджерс йти у роздягальню пригніченими. Після перерви перестрілка продовжилась. Арбітр призначив пенальті ще й у ворота Антверпена – Барішіч був точним. Перемогу для господарів намагався вирвати Мартін Онгла. Екс-легіонер Карпат залишився без нагляду перед карним майданчиком і забив красивим ударом від лівої стійки. Рейнджерс і не думав здаватися. На 84 хвилині Кент засвітив на табло трійки, а на 90-ій Барішіч оформив пенальтійний дубль (Сек зіграв рукою, отримавши другу жовту та вилучення)

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Бенфіка і Арсенал виступили значно спокійніше. Команди довго обмінювалися напівмоментами, допоки молодий Сміт-Роу рукою не "привіз" пенальті на власні ворота. "Орли" так раділи голу Піцці, що вже через 2 хвилини забули накрити Саку перед майже порожніми воротами – сигнали захисників про офсайд були невиправданими. До фінального свистка було ще достатньо часу, проте команди явно вирішили відкласти все до матчу-відповіді.

Гранада ошелешила Наполі подвійним ударом в середині першого тайму. Спочатку Янгель Еррера замкнув дальню штангу після подачі зі штрафного. Після цього хвилинна стрілка не зробила і двох повних обертів, а Кенеді футзальним ударом поцілив точно в дальній кут. Атаки Наполі були відверто імпотентними. Інсіньє і компанія стріляли 13 разів, але лише одного разу влучили в площину. 0:2 – за тиждень підопічним Гаттузо точно слід налаштувати приціл, щоб мати шанси на прохід.

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