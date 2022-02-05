"Цього зимового міжсезоння нам вдалося організувати диво-турнір. Я сподіваюся, всі отримають багато задоволення – і футболісти, і вболівальники. Сподіваюся, що все обійдеться без травм. Все обійдеться тільки тим, що ми кайфанемо, і разом порадіємо цьому зимовому міжсезонню.

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Ми з Геннадієм Буткевичем та Олександром Денисовим дійшли висновку, що цей турнір треба зробити постійним. І розширити кількість учасників, якщо не до 16, то до 20 команд", – цитує Ярославського офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, наразі у Зимовому Кубку бере участь чотири клуби – Чорноморець, Полісся, Металіст та Верес.

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