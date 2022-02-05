"В это зимнее межсезонье нам удалось организовать чудо-турнир. Я надеюсь, все получат много удовольствия – и футболисты, и болельщики. Надеюсь, что все обойдется без травм. Все обойдется только тем, что мы кайфанем, и вместе порадуемся этому зимнему межсезонью.

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Мы с Геннадием Буткевичем и Александром Денисовым пришли к выводу, что этот турнир нужно сделать постоянным. И расширить количество участников, если не до 16, то до 20 команд", – цитирует Ярославского официальный сайт Металлиста.

Напомним, в настоящее время в Зимнем Кубке принимают участие четыре клуба – Черноморец, Полесье, Металлист и Верес.

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