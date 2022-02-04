Зимовий Кубок-2022

Металіст – Чорноморець – 3:3 (серія пенальті – 6:5)

Голи: Харріс, 12, Пейшото, 58, Ріаскос, 90+2 – Юсов, 44 (пен.), Цонєв, 20, 69

Полісся здійснило камбек у матчі проти Вереса – дебют Усика міг завершитись голом

Після короткої розвідки команди взялись до справи. Вже на 12 хвилині лише другий удар Металіста став результативним. Кадім Харріс завдав божевільного пострілу по центру воріт, Євген Паст мав рятувати, але припустився помилки і дозволив шкіряному залетіти у сітку.

На 20-й хвлини стандарт приніс успіх Чорноморцю. Кравченко навісив у штрафний з лівого флангу, Русин намагався п'ятою переправити м'яч у ворота, але сфера відскочила до Цонєва і болгарський легіонер відновив статус-кво. За хвилину до завершення матчу одесити заробили право на пенальті. Русин вийшов сам на сам з Рибкою і намагався перекинути кіпера, м'яч пішов повз ворота, але арбітр зафіксував фол з боку Олександра і вказав на позначку. Юсов більярдним ударом вкотив сферу в самісінький кут воріт (лівий).

Після відочинку "моряки" змарнували неймовірний момент: Кравченко фантастичним пасом знайшов на лівому фланзі Цітаішвілі, хавбек Динамо викотив під удар одноклубникам, але і Русин, і Юсов не влучили по м'ячу. Згодом Паст врятував Чорноморець після стандарту: Балулі зі штрафного закинув у м'яч у воротарський, Федорів пробив – Євген відбив, Пейшоту добивав, але Паст знову кинувся під сферу і ціною травми врятував свої ворота. Та за трохи ідентична комбінація принесла Металісту успіх: Балулі навісив, а Пейшоту головою зрівняв рахунок.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Чорноморець знову вийшов вперед: Русин перевів м'яч довгою передачею на правий фланг на Юсова, той головою відкинув на Цонєва, болгарин замахом обдурив Мізюка, проштовхнув сферу повз захисника і оформив дубль. Вже у доданий час Балулі з далекої відстані навісив у штрафний, Ріаскос вистрибнув з глибини і перевів матч у серію пенальті. В лотереї успішнішими виявились харків'яни – всі п'ять ударів гравці виконали бездоганно, однак з шостим пострілом не впорався новачок Чорноморця Мартін Петков, влучивши у поперечину.

Нагадаємо, у першому матчі Полісся здолало Верес з рахунком 2:1.

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