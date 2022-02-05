Контрольні матчі.

Металіст – Металург Бекабад – 1:2

Голи: Цвіренко, 27 – Норбеков, 17, Бекмуродов, 45

СК Дніпро-1 – Спартак Суботіца – 3:0

Голи: Назаренко, 36, Довбик, 48, Гуцуляк, 75

Колос – Рудар – 1:0

Гол: Тотовицький, 85, (пен.)

Металіст після вчорашнього матчу в рамках Зимового Кубка вирішив випробувати тих гравців, які пропустили вчорашній поєдинок. Початок гри вийшов невдалим – узбеки повели в рахунку на 17 хвилині. Цвіренко красивим ударом у дев'ятку вирівняв становище через 10 хвилин, але Бекмуродов на 45 хвилині забив, як виявилось, переможний гол.

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СК Дніпро-1, у свою чергу, розбив сербський Спартак. Українці володіли ініціативою впродовж усього першого тайму, але забили лише на 36 хвилині – відзначився Назаренко. По перерві Довбик головою замкнув подачу Ярмолюка, а Гуцуляк забив третій м'яч після передачі іспанського новачка Гуаля.

Колос у своєму поєдинку виявився сильнішим за чорногорський Рудар. Ковалівці мали забивати двічі ще до перерви, але каркас воріт та голкіпер ставали на заваді. У другій половині Колос все ж вирвав перемогу: Тотовицький пасом знайшов Дієго у штрафному, його удар відбив голкіпер на Дениса Кузика. Добивання рукою зупинив захисник, а Тотовицький впевнено реалізував 11-метровий та приніс перемогу.

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