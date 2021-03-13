"Конфлікти? Це частина футбольного життя. Нещодавно в Ігоря був день народження, я його привітав, він мене минулого року привітав. З Григорієм у нас нормальні відносини. Україна повинна бути йому вдячна за те, що він притягнув Євро. Без його ентузіазму, його б точно не було.

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Конфлікти – це завжди на користь. Як футбол може бути без конфліктів? Футбол з введенням VAR втратив. Нема скандалів – був пенальті, не було. Всі пам'ятають руку бога Марадони донині. Марадона помер, царство небесне, а всі говорять про це. Всі пам'ятають руку Анрі, коли французи пройшли. Ніхто б не згадував про це з VAR.

Не було б цих пліток, скандалів, розмов. Це класна частина футболу. Про що людям в пабі або ресторанах ввечері обговорювати? Я вважаю, що це класно. Ніякої війни з Суркісами не було. Футбол – сам по собі конфлікт, одна команда з іншою з'ясовувала стосунки на полі", – зазначив Ярославський у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

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