Одинадцятий тур інтелектуальної Ліги чемпіонів на "Футбол 24"! Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру.

Ну що, друзі, настрій після вчорашніх матчів Ліги Європи – десь на рівні Маріанської западини? Спробуємо відволіктися на чергову головоломку. А вона сьогодні дещо об’ємніша, ніж у попередніх турах.

Взагалі, дуже зворушує те, яку радість переможцям приносять призи від "Футбол 24". Так, призи поки що – доволі скромні. Але надсилаємо їх вам зі щирим серцем, повагою та любов’ю.

"Слава Богу, нарешті й я отримав приз від редакції "Футбол 24" – брелок, яким після закінчення футбольного матчу нашої місцевої команди разом з товаришами-болільниками залюбки буду відкривати пінний напій", – обіцяє Василь Рошинець із села Сокирниця Хустського району Закарпатської області. Будьмо, пане Василю!

"Мені приємно, що жереб був до мене милостивим, – пише киянин Сергій Зворський, якому ми відправили грудневий номер журналу "Локальна історія". – Можна навіть сказати, що жереб "вгадав", адже за науковим родом діяльності я є істориком, досліджую саме історію України, спеціалізуюся на діяльності "Просвіт", насамперед львівської і київської, з цієї теми захистив кандидатську дисертацію. Тому про історію українців Кубані мені цікаво буде почитати, там є досить багато маловідомого. А потім передам онукові для поглиблення знань. Він зараз у 9-му класі і недавно сказав мені, що подумує про те, щоб обрати для себе фах історика. І живе він на вулиці... Кубанської України".

Правильні відповіді на кросворд №23 "Динамо їх просто знищило – двічі по 7:0"

Горизонтально: 7. Моцарт. 8. Еррера. 9. Баль. 10. Лівермор. 11. Лемешко. 13. Атлас. 15. Львів. 17. Тулалан. 20. Аткінсон. 21. Івуд. 23. Кураєв. 24. Красіч.

Вертикально: 1. Сова. 2. Шальке (Мальме). 3. Штіліке. 4. Сейви. 5. Арарат. 6. Арконада. 12. Ельструп. 14. Лужники. 16. Ірібар. 18. Арікан. 19. Усова. 22. Уміт.

Вперше в історії конкурсу жереб зупинив свій вибір на тандемі Євгена та Олександра Татаринових. Позаяк учасників двоє, а призова футболка – одна, у пакунок ми докладемо ще й фірмовий брелок від Футбол 24. Просимо переможців вказати свою адресу, номер телефону, координати найближчого відділення Нової пошти, а також оптимальний розмір футболки.

На чисте перше місце знову вирвався Юрій З., який надіслав правильні відповіді 26 лютого о 21:43. Головний конкурент – Сергій Ярмола – поступився йому 18-ма хвилинами. Втішний приз цього разу поїде до Володимира Іванцюри, лист від якого ми отримали 27 лютого о 12:19. Пане Володимире, не забудьте надіслати нам усі необхідні координати.

Турнірна таблиця після 10-ти турів

*Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру

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Нагадуємо, що головною винагородою за перемогу в дебютному сезоні ЛЧ буде крутий рюкзак від Футбол 24. Поточний призовий фонд – фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей (за принципом "один брелок – в одні руки").

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до четверга, 25 березня, включно).

3. Результати розіграшу – 26 березня, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 5. Ім’я одноклубника Маліновського. 6. Німецький екс-голкіпер Бенфіки. 9. Ветеран Штутгарта, легенда Байєра. 10. Невтомний захисник Атлетіка Більбао двох попередніх десятиліть. 12. Частина назви грузинського клубу, колись стабільного учасника єврокубків, який зараз відійшов у затінок. 15. Колишній наставник львівських Карпат. 17. Турок, який зробив кар’єру у Бундеслізі – Герта, Бохум, а особливо Байєр. 18. Тренер із Латинської Америки, який провалився у Мілані. 19. Арбітр періоду становлення і розвитку нашої Вищої ліги. 21. Один із лідерів нинішньої Валенсії. 22. Клуб німецької Бундесліги кінця 90-х. 23. Хавбек Шеффілд Юнайтед. 24. Власник одного з найпотужніших ударів у європейському футболі 80-90-х. 28. Частина назви англійського клубу, серйозної сили на початку 1980-х. 31. Важливий гвинтик у півзахисті великої збірної Німеччини 90-х. 33. Парагваєць у Сандерленді 2010-х. 34. Лицар атаки у Серії А повоєнного періоду. 35. Один із суперників Дніпра у Лізі Європи. 37. Голкіпер, брав із Ліверпулем Лігу чемпіонів – з лави запасних. 38. Легіонер, колись бігав за одеський Чорноморець, зараз – путінський прихвостень. 39. Захисник Шеффілд Юнайтед (ім’я). 40. Ще одне ймення – голкіпера збірної Вірменії.

Вертикально: 1. Гостра нестача часу. 2. Представник Шахтаря у збірній України 90-х – початку 2000-х. 3. Одна з найбільших сенсацій у чемпіонаті СРСР 80-х. 4. Литовський гранд, потоплений боргами. 7. Темношкірий Шарль, який допомагав Марселю здобути поки що останній чемпіонський титул. 8. Ім’я вожака нахабних словенців, які змусили плакати всю Україну. 11. Місто Кубка світу-2002. 13. Одна з країн, чиї легіонери топчуть газони в УПЛ. 14. Ім’я вихованця Герти, який поїхав рятувати Армінію. 16. Колишній голкіпер Барси. 17. Великий бельгійський ФК, вже розформований. 20. Агуеро по-панібратськи. 21. Була раніше така альтернатива Карпатам у Львові. 25. Страйкер Галатасарая у "нульових" (ім’я). 26. Екс-легіонер Карпат. 27. … над Лабем, а колись – Арматурка. 29. Тойхерт і Соареш. 30. Прізвисько збірної Польщі, особливо популярне у 70-х. 31. Постачальник очок у данській Суперлізі. 32. Румун у чемпіонаті РФ минулого десятиліття. 35. Гравець збірної Гани на ЧС-2010, племінник легендарного політика. 36. Один із володарів "Золотого м’яча".

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