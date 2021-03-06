"Про Металіст я думав і думаю постійно. Прийшов час повернути його. Ви говорите про очищення Металіста. Він і не був заплямований ніколи. Ви говорите, що не можу займатися клубом до 2023 року. Це не зовсім так.

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Відкрию секрет, що коли сталася вся ця ситуація, і Курченко попросив продати йому Металіст, я не хотів віддавати жодної акції. Коли ситуація переросла у політичну, я розумів, що Металіст разом зі мною знищать. Я хотів відвести від клубу всі ці негаразди.

Я запропонував Курченку 50% продати і залишити собі 50%. Він мені передзвонив через день і сказав, що йому порадили його експерти, що якщо я навіть залишуся на одну мільйонну частку в Металісті, то про нього там ніхто навіть не знатиме. Тоді заради Металіста я і зважився на цей продаж. Я б ніколи його не продавав. Ніколи.

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Чи була домовленість, що не буду 10 років займатися футболом в Україні? Так, це прописано в контракті. Я ж тому активно і почав сьогодні цим займатися. Не було сенсу це робити за 5 років, 2-3 роки. Залишається 1,5 року до моменту, коли я можу офіційно займатися футболом.

Я завжди дотримувався букви закону. Неважливо, хто такий Курченко, як він добрався до ситуації. Але якщо я пообіцяв – це закон. Сьогодні не можу бути власником клубу, але займатися підготовкою можу. Цим активно зайнятий", – зізнався Ярославський в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

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